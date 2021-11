Der aktuelle Entwurf von RED III muss nach Ansicht von Naturstrom, EWS Schönau und Green Planet Energy bezüglich der Ausbauziele für Photovoltaik und Windkraft sowie bei den Kriterien für grünen Wasserstoff nachgebessert werden. Auch in der Regelung, Grünstromzertifikate für EEG-Anlagen auszustellen, sehen sie als Gefahr für den sich entwickelnden PPA-Markt an.Die EU bereitet derzeit eine Novelle der Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) vor. Der Entwurf ist veröffentlicht und stößt an einigen Stellen auf Kritik. In einer gemeinsamen Stellungnahme fordern EWS Schönau, Green Planet Energy und Naturstrom ...

