Niantic hat eine Kollaboration mit Ed Sheeran angekündigt: Der Musiker wird sich vom 22. bis 30. November in die Welt von "Pokémon Go" begeben und sogar Songs seines neuen Albums performen. Eigentlich ist das Besondere an "Pokémon Go" ja, dass die kleinen Monster mithilfe der App in unsere Welt, also die Realität kommen. Anscheinend funktioniert das aber auch in die andere Richtung - jedenfalls irgendwie. Mehr zum Thema Die Pokémon Company hat den Ärger der Fans gehört - und äußert sich Pokémon und Nintendo Switch: Das Problem hinter den Bäumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...