München (ots) -Die Wende im Automobilmarkt hat begonnen, aber noch sind alternative Antriebsarten auf den deutschen Straßen rar gesät. Olaf Liu, General Manager von YesAuto, ist Experte im Automobilbereich und davon überzeugt, dass Elektromobilität die unmittelbare Zukunft bedeutet. Wie der Wandel in den nächsten Jahren aussehen wird und welche Veränderungen YesAuto, der Online-Marktplatz für Neu- und Gebrauchtwagen, deshalb vornimmt, verrät er im Interview.Herr Liu, welche Chancen sehen Sie, dass sich Elektromobilität langfristig durchsetzen wird?Gegen Elektroautos spricht für viele Menschen zurzeit noch der verhältnismäßig hohe Verkaufspreis. Daher wird die Anschaffung auch von der Bundesregierung gefördert, die Elektromobilität als wichtiges Instrument zur Erreichung der EU-Klimaziele betrachtet. Die hohe Bezuschussung in Form der Innovationsprämie sollte eigentlich nur bis Ende dieses Jahres laufen, doch inzwischen wurde eine Verlängerung bis mindestens 2025 beschlossen. Mit finanziellen Anreizen von bis zu 9.000 Euro und den überall vermehrt auftauchenden Ladestationen steigt natürlich das Interesse an E-Mobility. Insofern steht der wachsenden Verbreitung nichts mehr im Weg.Als Betreiber einer Online-Plattform für den Autohandel müssen Sie das Thema ja ebenfalls berücksichtigen. Wie positionieren Sie sich bei YesAuto?Wir stellen uns dem Wandel. Viele der großen internationalen Automobilhersteller steigen auf E-Mobilität um oder erweitern zumindest deutlich ihr Angebot. Ohne Elektroautos läuft das Geschäft zukünftig nicht mehr. Das merken wir auch auf unserem Online-Marktplatz. Eine Konsequenz für uns lautet, unseren Kunden wettbewerbsfähige Elektroautos anzubieten, die einen deutlichen Mehrwert über das emissionsfreie Fahren hinaus haben. Auf der IAA Mobility 2021 haben wir unsere strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Automobilhersteller Great Wall Motor besiegelt. Im kommenden Jahr werden noch mehr chinesische Automarken auf den europäischen Markt kommen. Dadurch erleben die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer weitere hochwertige und innovative Lösungen, die mit günstigeren Anschaffungspreisen und smarten Features für sich selbst sprechen.Sehen Sie Alternativen zu Elektroautos?Neben den reinen Elektroautos reifen allmählich auch Wasserstofffahrzeuge sowohl in der PKW- als auch der LKW-Sparte zu lohnenden Alternativen heran. In puncto Langfristigkeit und Nachhaltigkeit werden aber sowohl die Bewertung des Restwerts von Elektrofahrzeugen als auch das Batterierecycling eine entscheidende Rolle spielen. Aufgrund der hohen Förderprämie liegen die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge und Hybride unter dem ursprünglich kalkulierten Restwert. Hier muss es Anpassungen geben, ebenso wie bei der Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe in Autobatterien.Welche weiteren Trends und Entwicklungen erwarten uns Ihrer Ansicht nach im Automarkt 2022?Unser Ziel für das kommende Jahr ist, uns auf den Ausbau de E-Commerce-Geschäfts für Elektrofahrzeuge zu konzentrieren. Dazu zählen wir nicht nur die Autos selbst, sondern auch Ladestationen und Zubehör. Denn unser Credo ist, unseren Kunden alles auf einer Plattform zu bieten, was sie benötigen. Dafür passen wir unsere Services und Produkte an, um sie noch besser auf die Ansprüche des modernen E-Commerce abzustellen. Wichtige Trends sehen wir unter anderem im Verkauf von Autos über Live-Streams, Car-Sharing im Zusammenhang des Auto-Abo-Modus und bei Groupon, womit sich Kundinnen und Kunden beim Autokauf hohe Rabatte sichern können.Über YesAutoYesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen.YesAuto-Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.Pressekontakt:GCI GermanyBerliner Allee 4440212 DüsseldorfMarlies PeineTel.: +49 211 430 79-238Mobil: +49 151 16 23 13 28marlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: YesAuto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147624/5076635