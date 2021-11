Monheim am Rhein (ots) -Seit Jahren helfen die Experten der Full Service Werbeagentur TS GmbH mit Ihren Erfahrungen Menschen beim ausfüllen von komplizierten Behörden-Formularen. Mit den richtigen Hilfestellungen wird das ausfüllen auch von komplexen Behörden-Formularen kinderleicht und so zu einer neuen Erfahrung. Die Schritt-für-Schritt Anleitungen lassen sich wesentlich einfacher ausfüllen als sich durch Merkblätter oder Online-Blogs zu wühlen.Schritt-für-Schritt Anleitungen sparen Zeit und NervenBehörden-Formulare auszufüllen ist für viele Menschen ein Alptraum. Die erfahrenen Online-Experten der Full Service Werbeagentur TS GmbH (http://full-service.org/) setzen genau hier an. Mit der richtigen Strategie und Schritt-für-Schritt Anleitung gelingt es. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mit 25, 45 oder 65 Jahren die Ausfüllhilfen nutzt. Die in Monheim bei Köln ansässige Full Service Werbeagentur TS GmbH hilft Menschen in Deutschland, plant zukünftig aber auch Österreich und der Schweiz Menschen mit Ihren Erfahrungen zu unterstützen. Sie zeigt Interessierten, wie sie anhand einer von der Full Service Werbeagentur TS GmbH entwickelten Strategie wie Sie einfacher und vor allem schneller Behörden-Formulare ausfüllen können. Dafür nötig sind oft nur wenige Minuten Zeit ein Laptop oder PC mit Internetverbindung.Mit der richtigen Strategie zu ausgefüllten Behörden Dokumenten"Die meisten Menschen setzen beim ausfüllen von Behörden-Dokumenten auf die klassische Methoden und Erfahrungen, die sie jedoch schnell viel Zeit und Nerven kosten kann", wissen die Experten der Full Service Werbeagentur TS GmbH. "Sie lesen Blogs, Merkblätter und stellen dann fest, sie oft überfordert sind in dem Behörden-Dschungel. Letztlich füllen Sie die Formulare oft nicht aus oder brechen mittendrin ab." Die Full Service Werbeagentur TS GmbH hat dieses Risiko erkannt und eine innovative Methode entwickelt. Mit ihr können Interessierte schnell und einfach über eine Schritt-für-Schritt Anleitung Behörden-Formulare und Dokumente ausfüllen, ausdrucken und bei den zuständigen Behörden einreichen können.Der Vorteil der Full Service Werbeagentur TS -Methode: Ihre Anwender benötigen keine Erfahrungen mit dem Umgang von Behörden-Formularen. Sie füllen mit Hilfe spezieller Schritt-für-Schritt Tools, Ihr gewünschtes Behörden Formular aus. Die vielen Informationen die in Merkblättern stehen sind in dieser Anleitung so aufbereitet, das Interessenten schnell Ihr Formular ausgefüllt haben. Danach drucken Sie sich das fertig ausgefüllte Formular aus und machen einen Termin bei den zuständigen Behörden. Sollte kein Drucker vorhanden sein, so können Sie einfach sich das ausgefüllte Formular per Brief zusenden lassen.Erfolgreich Behörden-Dokumente ausfüllen mit der Rundum-Serviceleistung der Full Service Werbeagentur TS GmbHEin Expertenteam überwacht die aktualität der Formulare und Hilfestellungen: Anhand eines Baukastensystems können sie einfach und schnell ihre Formulare ausfüllen und erstellen. Danach erhalten sie Schritt für Schritt die nötigen Informationen für das weitere Vorgehen. Egal, ob sie wenige Minuten oder länger benötigen - die Full Service Werbeagentur TS GmbH unterstützt ihre Kunden solange, bis sie ihre Ziele erreicht haben.Das Experten-Team hat bereits mehr als 15.000 Menschen dabei geholfen, erfolgreich durchzustarten. Hunderte Erfahrungen und positive Bewertungen zeigen wie einfach und gerne die Ausfüllhilfe genutzt wird. Es ist wirklich einfach mit der Schritt-für-Schritt Anleitung und dem Baukastensystem so das es bereits so viele genutzt haben. Das bestätigt, wie gut die Full Service Werbeagentur TS -Strategie funktioniert.Zum ThemaWie Kunden die Full Service Werbeagentur TS GmbH bewerten (https://g.page/r/CRuNoejC8PErEBA)Wer kann die Behörden-Dokumente seriös ausfüllen?Bereits für ein sehr kleines Budget kann der Ausfüllhilfe-Service der Full Service Werbeagentur TS GmbH in Anspruch genommen werden. Kunden nutzen diesen Service gerne, da Sie so einfacher und viel schneller die Behörden-Dokumente ausfüllen können.Die Schritt-für-Schritt-Ausfüllhilfe - von dem leeren Formular bis hin zum vollständig und fertig ausgefüllten formular vergehen oft nur wenige Minuten.90 Prozent der Full Service Werbeagentur-Kunden gelingt es, die Formulare in wenigen Minuten auszufüllen. Auch zahlreiche positive Bewertungen auf der Onlineplattform Trustpilot und google Rezensionen zertifizieren die Full Service Werbeagentur TS GmbH als ausgezeichneten Ausfüllservice. Kein Wunder, dass ihre Dienstleistung sehr gefragt ist. Interessierte, die bereit sind, Zeit zu sparen, können sich bei der Full Service Werbeagentur TS GmbH nun die Formulare ansehen und ausfüllen.Interview mit den Experten der AusfüllhilfeWenn Antragswesen auf Digitalisierung trifftDie Gründer und Experten von full-service.org, wollen mit ihrem Portal komplizierte Behörden-Formulare umkrempeln. Dynamik statt Status quo. In ihrem Team, so steht es auf der full-service-Homepage, trifft Antragswesen auf Digitalisierung. Was das genau bedeutet, welche Zeitersparnis Menschen mit full-service.org erzielen können, wie sich mit dem Service einfach durchstarten kann verraten uns die Experten im Interview.Wir: Hallo, schön, dass Du Dir die Zeit nimmst und uns einen Einblick in das Geschäftsmodell von full-service.org geben magst. An wen sich Euer Service richtet, verrät bereits der Name full-service.org: Was können Interessenten erwarten, wenn sie sich in Sachen Behörden-Formulare an Euch wenden?Experten von full-service.org: Hallo, danke für die Einladung. Grundsätzlich können nicht nur Firmen, sondern auch Endverbraucher mit unserer Ausfüllhilfe durchstarten. Der Einfachheit halber spreche ich hier aber mal nur von Menschen. Das Hauptproblem bei Behörden-Dokumenten-Jungel ist, dass es die Studierenden durchschnittlich mehrere Stunden Bearbeitungszeit kostet, die nötigen Formblätter auszufüllen. Mit unserem Schritt-für-Schritt Service sind die Anträge demgegenüber schon in wenigen Minuten ausgefüllt. Zudem rechnen wir sofort aus, ob ein Anspruch überhaupt besteht und wie hoch die Fördersumme insgesamt ausfällt sofern es sich um eine Förderung oder Finanzielle Leistung handelt. Sollte angezeigt werden, dass kein Anspruch besteht, erhalten die Antragsteller hierfür direkt eine Begründung. Ist das Formular für andere Anmeldungen oder Meldungen, so helfen wir beim ausfüllen dieser komplexen Dokumente.Wir bieten auch einen Online-Support an, sodass die Antragsteller während der Beantragung Fragen stellen können. Sie müssen also nicht erst Kontakt mit dem zuständigen Amt aufnehmen, um sich Hilfe zu holen. Daneben werden neben dem Behörden-Antrag automatisch auf Wunsch weitere Anträge erstellt. Aber wenn ich mich auf einen Punkt festlegen müsste, würde ich sagen: von unserem Service zu erwarten, ist in erster Linie eine schnelle Bearbeitung.Wir: Was muss ein Interessent ungefähr für Eure Dienstleistung bezahlen?Experten von full-service.org: Die Erstellung eines Antrags oder Behörden-Formulars kostet bei uns momentan 29,99 EUR oder 49,99 EUR. Man kann aber auch Paket kaufen. Das ist dann insgesamt günstiger und die beginnen bereits ab 99,99 EUR.Wir: Das ist nicht gerade viel. Und damit könnt ihr tatsächlich nachhaltig Gewinne erwirtschaften?Experten von full-service.org: Toll, dass dir das auffällt. Dadurch, dass unser Business komplett digital und automatisiert abläuft, haben wir die Hauptkosten eher im Marketing. Zunächst mal haben wir ein überschaubare Büro, arbeiten mehr remote. Außerdem laufen bei uns alle Prozesse - bis auf die Buchhaltung und der Support - automatisch ab. Und auch unseren Support haben wir so ausgestaltet, dass unsere Kunden im Self-Help-Center erstmal versuchen sollen, das Problem eigenständig zu lösen. Nur für komplizierte Fälle ist unsere Supportkraft überhaupt zuständig.Wir: Du hast mir erzählt, dass Du die Idee zu full-service.org schon relativ lange mit dir herumgetragen hast. Ihr habt zunächst nur einen Formular-Ausfüll-Hilfe-Dienst gestartet. Nun hat die Full Service Werbeagentur TS GmbH eine ganze Reihe von Ausfüllhilfen für Menschen.Experten von full-service.org: Ja, tatsächlich haben wir erst langsam begonnen. Als wir dann bemerkt haben das unser Service gebraucht und auch gerne genutzt wird haben wir es der breiten Masse zugänglich gemacht und die Formular und Dokumenten Welt erweitert.Wir: Mittlerweile seid nicht nur Ihr drei ausschließlich für full-service.org tätig, Ihr habt ein ganzes Team um Euch herum. Wie viele Mitarbeiter sind bei Euch im Einsatz? Plant Ihr einen weiteren Ausbau des Teams?Experten von full-service.org: Wir haben, wenn man freie Mitarbeiter mitzählt, insgesamt elf Teammitglieder inklusive Geschäftsführer in unserer Organisation. Prinzipiell wollen wir natürlich gerne ausbauen, aber nur, wenn auch der Bedarf da ist. Unser Ziel ist ja nicht, eine möglichst hohe Payroll aufzubauen. Wir müssen die Mitarbeiter wirklich brauchen und außerdem müssen sie in unser Team passen. Bemerken wir das mehr Menschen unseren Support oder Kontakt suchen, dann werden wir uns natürlich anpassen. Auch eine Telefon-Hotline ist geplant mit Telefonnummer aus Monheim am Rhein. Gerade für viele schwer zu verstehen das ein Widerruf oder Kündigung ausgeschlossen ist unter bestimmten Voraussetzungen, möchten wir nicht nur im E-Mail Support klären, sondern zukünftig auch gerne per Telefon Kontakt. Einstellen ist für uns kein Selbstzweck. Gerade das Entwickler Team wird fast täglich gebraucht zur System Überwachung und Verbesserung.Wir: Du hast im Vorgespräch vom Relaunch Eures Service erzählt. Was war denn der Grund für die Neuprogrammierung und hat sich der Aufwand gelohnt?Experten von full-service.org: Der Hauptgrund für unsere Neuprogrammierung war, dass wir unser System modular aufbauen wollten. Damit können wir für relativ einfach eine neue Applikation erstellen. Außerdem verändert sich die Technik so schnell, das stets Entwicklungsbedarf ist um Online Systeme zu verbessernWir: Es ist schön zu sehen wie Ihr Menschen mit Eurem Ausfüllhilfe-Service helft. Und damit es schnell für den Nutzer geht sendet Ihr die Unterlagen umgehend per E-Mail zu. Abgerechnet wird auf Rechnung. Kommt es da nicht zu Zahlungsausfällen?Experten von full-service.org: Leider gibt es immer mal wieder Menschen die unseren Service nutzen und dann behaupten nicht bestellt zu haben. Diese wollen sich dann das bezahlen der Rechnung ersparen, nutzen aber dennoch die bei uns ausgefüllten Formulare um diese bei den Behörden einzureichen. Das ist natürlich unfair und wir mahnen das auch an. In einigen Fällen übergeben wir dann die offene und unbezahlte Rechnung an ein Inkasso. Es ist wirklich unfair den Service zu nutzen und dann am ende einen Weg zu suchen um die Rechnung nicht zu begleichen.Wir: Liebes Experten-Team der Full Service Werbeagentur TS GmbH aus Monheim am Rhein, ich danke Dir für das aufschlussreiche Gespräch, schätze eure Erfahrungen und gute Bewertungen und wünsche Euch und Eurem Team weiterhin viel Erfolg! 