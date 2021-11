München (ots) -Debüt für den neuen Basketball-Bundestrainer live bei MagentaSport: Gordon Herbert hat für seine erste Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag, 25. November, gegen Estland (ab 18.45 Uhr live) "eine tolle Gruppe" beisammen. Auch wenn Herbert bis auf eine Ausnahme auf die Spieler von ALBA Berlin und dem FC Bayern verzichten muss, die am Donnerstag nahezu zeitgleich in der EuroLeague antreten. Der erste Qualifikationsfenster für die WM 2023 sieht am Sonntag außerdem das Gastspiel in Polen (ab 19.45 Uhr live) vor. MagentaSport zeigt beide Länderspiele live und kostenfrei für alle MagentaTV-Kunden.Die gute Nachricht zum Teamchef-Einstand von Gordon Herbert: seine Auswahl verfügt über eine ganze Reihe arrivierter Akteure. EuroLeague-Gewinner Tibor Pleiß von Efes Istanbul hat zugesagt ebenso wie Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau) und Robin Benzing (Bologna). Dazu gestandene BBL-Größen wie Basti Doreth - er steht erstmals seit 2 Jahren wieder im Kader - Andreas Seiferth (beide Bayreuth), Christian Sengfelder, Patrick Heckmann (beide Bamberg) und Spieler mit Perspektive: etwa Filip Stanic (Würzburg), Jonas Mattissek (Berlin) und Kenneth Ogbe (Bamberg).Einen guten Team-Mix verspricht sich Gordon Herbert bei seinen beiden Premierenspielen mit echtem Wettbewerbscharakter. Herbert hatte zum Amtsantritt im MagentaSport-Interview die guten Gespräche mit den Spielern hervorgehoben. Wie schon sein Vorgänger Hendrik Rödl wird auch der neue Teamchef improvisieren müssen: die deutschen NBA-Spieler sind in dieser Phase nicht verfügbar, ebenso wie die Mehrzahl der potenziellen Kandidaten der EuroLeague-Klubs. Der FC Bayern spielt am 25. November in der ab 17.45 Uhr bei ZSKA Moskau, ALBA Berlin trifft um 20.15 Uhr auf Maccabi Tel Aviv. MagentaSport zeigt auch diese beiden Spiele live.Die Partie gegen Estland wird am Donnerstag, ab 18.45 Uhr, live bei MagentaSport aus Nürnberg gezeigt. Stefan Koch kommentiert, Jan Lüdeke moderiert. Spannend wird das Duell gegen Polen am darauffolgenden Sonntag, dem Weltranglisten-Dreizehnten. Das nächste WM-Qualifikationsfenster läuft vom 21. Februar bis 1. März 2022. 32 europäische Nationen spielen in 8 Vierergruppen und 3 Zeitfenstern. Die Top3 jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Phase, die besten 12 Teams nehmen an der WM 2023 in Japan, Indonesien und Philippinen teil. Bei Olympia hatte die Deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr das Viertelfinale erreicht.EuroLeague und easyCredit BBL aktuellBereits heute ab 20.15 Uhr spielt der FC Bayern gegen Panathinaikos Athen - der "wichtige Sieg" gegen Fenerbahce Istanbul soll nach dem Pokalaus im Chemnitz neue Impulse setzen. Panathinaikos ist nach nur 2 Siegen Vorletzter in der EuroLeague. ALBA kassierte in St. Petersburg am Mittwoch eine 66:75-Niederlage. Am Freitag gastieren die Berliner auf ihrer "Osteuropa-Tour" in Kasan (ab 16.45 Uhr live). Am Sonntag spielt der Deutsche Meister in Ulm - ab 17.30 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und easyCredit BBL live.Basketball im Überblick:EuroLeagueDonnerstag, 18.11.2021Ab 20.15 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - Panathinaikos AthenAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Roter Stern BelgradFreitag, 19.11.2021easyCredit BBLAb 20.15 Uhr: Brose Bamberg - Telekom Baskets BonnEuroLeagueAb 16.45 Uhr: UNICS Kasan - ALBA BerlinAb 18.00 Uhr: Efes Istanbul - AS MonacoAb 18.30 Uhr: St. Petersburg - AX MailandAb 19.30 Uhr FREE für MagentaTV-Kunden: Zalgiris Kaunas - Fenerbahce IstanbulAb 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Maccabi Tel AvivAb 20.15 Uhr: Baskonia Gasteiz - ZSKA MoskauAb 20.45 Uhr: Villeurbanne - FC BarcelonaSamstag, 20.11.2021easyCredit BBLab 17.45 Uhr: Löwen Braunschweig - MHP Riesen Ludwigsburg, medi Bayreuth - SYNTAINICS MBCab 20.15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Gießen 46ers, Merlins Crailsheim - Hamburg TowersSonntag, 21.11.2021Ab 14.45 Uhr: BG Göttingen - FC Bayern München, NINERS Chemnitz - Academics HeidelbergAb 17.30 Uhr: ratiopharm Ulm - ALBA BerlinAb 20.15 Uhr: s. Oliver Würzburg - FRAPORT SkylinersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5076646