Der Ölpreis fällt. Seit Dienstag Abend ist WTI-Öl von über 81 Dollar auf aktuell 77,66 Dollar zurückgekommen. Dies liegt zu aller erst an der zunehmenden Angst der Trader vor einem Anzapfen der Öl-Reserven, um die Angebotsmenge an Öl zu erhöhen. Dies würde den Ölpreis runterdrücken. Und am Terminmarkt wird so ein Szenario natürlich sofort eingepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...