Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim kann sich weiter langsam von den Folgen der Corona-Krise erholen. Im dritten Quartal zogen die Umsätze an, teilte der MDAX-Konzern -0,07% am Donnerstag in München mit. Eine Prognose gibt es aber weiterhin aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage nicht.Sowohl beim Ticketverkauf als auch im Segment Live Entertainment konnte CTS steigende Erlöse verzeichnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...