Die dualen Systeme haben im vorigen Jahr mehr Verpackungsabfälle dem Recycling zugeführt. Mit 50,5 Prozent der in gelben Tonnen und Säcken gesammelten Abfälle wurde im vergangenen Jahr die Gesamtrecyclingquote von 50 Prozent übertroffen, teilten das Umweltbundesamt und die Zentrale Stelle Verpackungsregister mit. "Dem Märchen, es werde sowieso alles verbrannt, was in gelber Tonne oder gelbem Sack ...

Den vollständigen Artikel lesen ...