Der Münchner Triebswerksbauer MTU Aero Engines rechnet mit einer deutlichen Erholung der Branche und will bis 2024 die Corona-Krise hinter sich lassen. Schon im kommenden Jahr dürfte es in allen Geschäftsbereichen wieder aufwärts gehen, sagte das Unternehmen am Donnerstag voraus.

