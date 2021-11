Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zu Beginn dieses Jahres nahm mit dem Beginn der Massenimpfungen gegen Corona der Optimismus am Kapitalmarkt spürbar zu, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniGlobal Dividende A (ISIN LU1570401114/ WKN A2DMRE).Die Aussicht auf eine Wachstumserholung habe die Experten zu einer zyklischeren Ausrichtung des an und für sich defensiven Portfolios veranlasst. Da der Lockdown die verarbeitenden Industrien zunächst weit weniger getroffen habe als die konsumnahen Dienstleistungen, hätten die Experten zunächst Übergewichtungen in den Bereichen Chemie, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Bergbau aufgebaut. Später sei es dann zur Aufstockung des Konsumgebrauchsgüter-Sektors gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...