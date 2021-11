Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Überraschend gute Konjunkturdaten schürten gestern in den USA die Sorge vor einer Zinserhöhung im nächsten Jahr. Der Dow Jones ist in Folge dessen unter die 36.000 Punkte-Marke gefallen. Das Minus betrug 0,6 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Evergrande, Paytm, Sono, Peloton, Alibaba, JD.com, AstraZeneca, Nvidia und Walmart. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.