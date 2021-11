Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag klar schwächer gezeigt. Der ATX gab bis etwa 14.40 Uhr um 1,23 Prozent auf 3.845,87 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen herrscht weiterhin eine wenig veränderte Tendenz vor. Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten lieferten international keine Handelsbelebung.Am US-Arbeitsmarkt hat sich die Lage in der vergangenen Woche leicht verbessert. ...

