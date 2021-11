Linz (ots) -So punktet man im Onlinverkauf gegen AmazonDer digitale Verkauf von Leistungen über Gutscheine gewinnt durch die vermehrten Ausgangsbeschränkungen vor Weihnachten wieder enorm an Bedeutung. Damit nicht Amazon beim Onlineverkauf zusätzlich punktet, sollte auf jeden Fall der DIGITALE GUTSCHEINVERKAUF in den Händen der Unternehmen selbst liegen.INCERT eTourismus, Marktführer für digitales Schenken, Erleben und Belohnen zeigt neue Trends und digitalen Möglichkeiten, wie die Betriebe selbst im Direktvertrieb unabhängig von Öffnungszeiten Gutscheine einfach und bequem online verkaufen.Die folgenden incert-Tools und Features bieten einen weiteren Wettbewerbsvorsprung und begeistern Kunden im Onlinekauf von Gutscheinen:---Innovativ: Digitales SchenkenGutscheinübergabe mittels Landingpages per WhatsApp, Signal & Co.Fernbeziehung, Quarantäne oder fehlende Zeit: Es gibt viele Gründe, warum man ein Geschenk nicht persönlich übergeben kann oder möchte. Mit dem Feature "Digitales Schenken" steht incert-Kunden die Möglichkeit der digitalen Geschenkübergabe zur Verfügung.Der Gutscheinkäufer erhält nach dem Kauf den Link zu einer personalisierten "Abholseite". Dieser Link wird im Anschluss via Messenger App (Whatsapp, Signal, Telegram etc.) mit dem Beschenkten geteilt. Auf der dem Anlass entsprechend gestalteten Landingpage kann der Gutschein inklusive Widmungstext angesehen, abgeholt bzw. abgespeichert werden.Mehr Infos zur "Digitalen Geschenkübergabe"---Smart: Digitale Gutscheinablage am HandyDie Wallet-Funktion für Ihre Kunden.Gutscheine oder Tickets im PDF-Format sind großartig. Und perfekt dazu geeignet sie zu Hause selbst auszudrucken. Leider neigen sie auf dem Smartphone aber dazu, nach dem Download in den Untiefen des Handy-Speichers zu verschwinden.Die Lösung: Incert bietet die Möglichkeit, Gutscheine und Tickets direkt auf die Wallet von iPhones und Android Geräten herunterzuladen und zu speichern. So landen digitale Gutscheine oder Ticket samt Begleitinformationen direkt in der Handy-Wallet-App.---Individuell: Bild- & VideopersonalisierungDigitales Schenken ist jetzt noch emotionaler: Individuelle Gestaltung der Gutscheine mit eigenen Fotos und Videogrußbotschaften durch den Käufer.Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte - das gilt auch für die Gestaltung von Gutscheinen. Mit der "Bild- & Videopersonalisierung" bietet incert Gutscheinkäufern die Möglichkeit persönliche Bilder oder Videogrußbotschaften am Gutschein zu platzieren.Mehr Infos zur "Bild- & Videopersonalisierung" (https://www.ots.at/redirect/incert1)---Immer dabei: Die APP "incert Mobile"Die kostenlose App für einfaches Entwerten der Gutscheine & TicketsDie incert-App ermöglicht die einfache, mobile Einlösung (auch Teileinlösung) von Gutscheinen (https://www.incert.at/gutscheinsystem/) mit dem Smartphone. Ein Login in das incert-Backend über Webbrowser ist bei Nutzung der App überflüssig. Daher kommt unsere App auch häufig beispielsweise in Restaurants, bei Freizeit- und Erlebnisanbietern zum Einsatz.Mehr Infos zur "incert-App" (https://www.ots.at/redirect/incert2)---Jetzt loslegen und den Onlineverkauf bestmöglich nutzen!TIPP: Gutscheinsystem Express für WeihnachtenBis zum 30.11.2021 wird der Express-Gutscheinshop als Special-Deal kostengünstig und schnell eingerichtet. Dadurch können Betriebe noch rechtzeitig vor Weihnachten mit dem eigenen Gutscheinverkauf starten und wertvolle Umsätze generieren.Gutscheinsystem "Express" | Einfach. Kostengünstig. Schnell.- Freischaltung genügt und Sie können mit der Befüllung beginnen- Einfache Anlage von Wert-, Paket- und Leistungsgutscheinen- Fertiger Gutscheinshop anpassbar mit eigenen Farben, Bilder & Logo- Personalisierung der Gutscheine mit eigenem Foto & Text- Dynamische Filterung von Kategorien & Themen- Abwicklung mit vorinstallierten Payments, "print@home" und Postversand- Marketingtools wie Schaufensterfunktion, Limitierung und RabattaktionenDetails zum Gutscheinsystem Express (https://www.ots.at/redirect/incert3) von incertDas Gutscheinsystem "Express" - sofort für Ihren Betrieb eingerichtet. Jetzt informieren & loslegen! (https://www.incert.at/gutscheinsystem/express/?utm_source=Presseaussendung&utm_medium=APA&utm_campaign=digitales_schenken)Pressekontakt:INCERT eTourismus GmbH & Co KGLeonfeldnerstrasse 328, A-4040 LinzTel: +43 (0) 732 890018beratung@incert.atwww.incert.atOriginal-Content von: INCERT eTourismus GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128189/5076835