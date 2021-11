DGAP-News: Landmark Equity Partners AG / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Klenico eröffnet neues Büro in Berlin und entwickelt zusätzliches Produkt für den Corporate-Health-Markt (News mit Zusatzmaterial)



18.11.2021 / 16:03

Zürich, 18. November 2021 Klenico eröffnet neues Büro in Berlin und entwickelt zusätzliches Produkt für den Corporate-Health-Markt Klenico wird neben dem bisherigen Zürcher Standort im Jahr 2022 ein neues Büro in Berlin eröffnen. Zudem entwickelt Klenico ein neues Produkt für den Corporate-Health-Markt, um subklinische Belastungs- und akute psychische Beschwerden zu lindern. Damit geht sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland eine stärkere Marktdurchdringung einher. Das zusätzliche Büro in Berlin ermöglicht es Klenico, in einen neuen, äusserst lukrativen Markt einzudringen und die Verbreitung des in der Schweiz bereits erfolgreichen Klenico Diagnosetools weiter voranzutreiben. Berlin ist als zusätzlicher Standort prädestiniert, wie Laura Henrich, ab 1. Dezember 2021 CEO von Klenico, sagt: «Berlin ist ein pulsierendes Zentrum der europäischen Start-up-Szene, wo Partnerschaftlichkeit, Unternehmertum und ein innovativer Mindset konstant disruptive Produkte und teils sogar neue Industrien entstehen lassen. In diesem Umfeld können sich die Stärken von Klenico bestmöglich entfalten.» Der Zürcher Standort wird sich weiterhin auf den Schweizer Markt konzentrieren. Gleichzeitig entwickelt Klenico ein weiteres Produkt für den Corporate-Health-Markt. Das bisherige, zertifizierte Diagnoseverfahren für psychische Beschwerden wird um ein Angebot im Bereich der subklinischen Belastungs- und akuten Beschwerden ergänzt, das mit niederschwelligen Lösungen Soforthilfe bieten wird. Damit sollen längere Ausfälle und die Chronifizierung von Beschwerden verhindert werden. Neben den Defiziten wird insbesondere ein Fokus auf die Stärken einer Person gelegt, womit die Attraktivität des Produkts gesteigert wird. Die Produktlancierung ist für Deutschland und die Schweiz 2022 geplant. Laura Henrich sagt: «Eines unserer zentralen Anliegen ist das digitale, effiziente Management der mentalen Gesundheit innerhalb von Unternehmen. Mit unserem neuen Produkt bieten wir dafür ein weiteres ideales Instrument. Dies und die Erschliessung des deutschen Marktes sind wichtige Schritte auf dem Weg, zu einem führenden Anbieter für mentale Gesundheitsfragen zu werden.» Für Rückfragen

Die Klenico AG ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Zürich. Das Tech-Startup macht psychische Beschwerden sichtbar. Es unterstützt Fachpersonen, Erkrankungen präzise zu diagnostizieren und Patienten ihre individuellen Belastungen zu verstehen. So schafft es ideale Voraussetzungen zur bestmöglichen Therapie. Zusatzmaterial zur Meldung:



