Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nvidia. Nvidia hat am Mittwochabend überzeugende Quartalszahlen geliefert und der Aktie damit einen weiteren Schub verpasst. Im Earnings-Call gab es dann auch Aussagen zur aktuell laufenden Übernahme von Arm. Die Übernahme von Arm ist ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Wachstumsstory von Nvidia. Obwohl man mit dem Bedenken der Regulierungsbehörden aus den USA, China, der UK und der EU zu kämpfen hat, hält Nvidia an der 40 Milliarden Dollar schweren Arm-Übernahme fest. Bei den Verkäufen steht Novavax im Fokus. Der US-Hersteller Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Das teilte die zuständige europäische Arzneimittelbehörde EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Ein Expertenteam werde nun die Daten des Herstellers prüfen und Risiken gegen Nutzen abwägen. Eine Entscheidung wird in einigen Wochen erwartet, wie die EMA mitteilte. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen ? es ist ein sogenannter Totimpfstoff.