Bis 2030 sollen 50 Mrd. € in erneuerbare Energie investiert werden, damit plant man eine Verdoppelung der Kapazität von 25 auf 50 GW. Reaktion des Marktes darauf: + 3 %. Unser Kursziel von 40 € bleibt gültig, eine Anhebung stellen wir zurück. E.ON steht in ähnlicher Konstellation:Die Diskussionen um die Laufzeitveränderung für AKWs berührt sowohl die strategischen wie die finanziellen Folgen dieser beiden AKW-Besitzer neben ENBW. Beide Vorstände lehnten in einzelnen Interviews die Weiterführung der AKWs ab. Wie die Politik in Berlin und Deutschland dies im internationalen Rahmen neu bewerten muss, haben wir als Rahmen beschrieben, ist aber im Ergebnis völlig offen. Eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten bedeutet keine Rückkehr zum Ausbau der Atomenergie, sondern wäre nur eine Brücke in der Klimapolitik. Es geht nicht um gewaltige Beträge für neue AKWs, sondern um Zwischenlösungen. Neu: Zwei bereits abgeschaltete AKWs sind immer noch betriebsbereit oder sind mit überschaubaren Investitionen wieder ans Netz zu bringen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 46! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 46:Themen u.a.:++ Kein Markt in Europa (inklusive London und Zürich) ist zu teuer.++ Die Weihnachtsrally wird deshalb ein schöner Spaziergang++ PORSCHE wird börsennotierter Private-Equity-Investor++ Die Comebackstory für HEIDELBERGER DRUCK ist noch nicht zu Ende++ Sind CROP SCIENCE und VERBIO ein Kauf?++ PAYPAL hat die Erwartungen verfehlt++ DISNEY: Der nächste Konzern der vor einer Teilung steht?