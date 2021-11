Unterföhring (ots) -- Ab 22. November auf Sky Atlantic und auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf- Erneut mit dem bewährten Star-Cast um Brian Cox, Kieran Culkin und Sarah Snook- Staffeln eins und zwei auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbarUnterföhring, 18. November 2021 - Logan Roy wurde von Sohn Kendall in einen Hinterhalt gelockt und muss sich um familiäre, politische und finanzielle Allianzen bemühen. Die Spannungen nehmen zu, als ein erbitterter Firmenkampf in einen Familien-Bürgerkrieg umzuschlagen droht. Staffel drei der von Kritikern und Publikum gleichermaßen hochgelobte Dramaserie "Succession (https://www.sky.de/serien/succession-160264)" ist ab 22. November immer montags um 20.15 Uhr mit wöchentlich einer Episode auf Sky Atantic zu sehen sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Succession":Nach seiner skandalträchtigen Pressekonferenz zieht sich Kendall (Jeremy Strong) in ein neues Hauptquartier zurück und engagiert andere PR-Berater. Familienoberhaupt Logan (Brian Cox) steht nach der Enthüllung isoliert da. Der Mogul will seinen CEO-Posten aufgeben und nach einem sicheren Rückzugsort suchen, während das FBI vor den Toren der Konzernzentrale steht. Der Familie droht sogar die Kontrolle über Waystar/Royco zu entgleiten.. Die Spannungen nehmen zu, als sich ein erbitterter Firmenkampf in einen Familienbürgerkrieg zu verwandeln droht. Die Familie Roy muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wer in einer Welt nach Logan die Macht übernehmen wird.Ein hochklassiger Ensemble-Cast liefert sich einen gnadenlosen Machtkampf um das Familienimperium. Aus dieser Ausgangssituation schuf "Succession" ein süchtig machendes TV-Event zwischen schwarzhumoriger Gesellschaftssatire und Familiendrama um Macht und Loyalität. Die Serie begeisterte Publikum wie Kritiker gleichermaßen und gewann in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt neun Emmys und zwei Golden Globes. In der neuen Staffel sind unter anderem Alexander Skarsgård und Adrien Brody als Gaststars zu sehen.Auf die Frage, ob Rupert Murdoch und sein internationales Medienunternehmen "News Corp" als Vorbild für "Succession" diente, erklärt Showrunner und Autor Jesse Armstrong: "Es handelt sich um eine fiktive Familie. Wir haben beim Schreiben an die Murdochs, an William Randolph Hearst und Robert Maxwell gedacht. Uns interessierten grundsätzlich alle Geschichten um die Nachfolge in einem Imperium und die Verflechtungen zwischen Politik und Medien."Facts:Originaltitel: "Succession", Dramaserie, 9 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Kreiert von Jesse Armstrong. Executive Producers: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy, Will Ferrell. Co-Executive Producers: Ted Cohen, Georgia Pritchett. Regie: Mark Mylod, Andrij Parekh, Shari Springer Berman, Robert Pulcini. Darsteller: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters, Jeannie Berlin, Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis, Dasha Nekrasova.Ausstrahlungstermine:Ab 22. November 2021 immer montags um 20.15 Uhr mit einer Episode pro Woche auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. (https://www.sky.de/originals) Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld (https://www.sky.de/serien/westworld-111835)" "Mare of Easttown (https://www.sky.de/serien/mare-of-easttown-218235)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones-11004) zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. (https://www.sky.de/programm/sky-originals-155826) Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 