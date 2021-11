DJ EZB/Lane rechnet mit höherer Lohndynamik

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, geht davon aus, dass die Arbeitnehmer im Euroraum in nächster Zeit höhere Lohnanstiege als zuletzt durchsetzen können. "Ich erwarte einen Anstieg der Lohndynamik", sagte Lane bei einer Veranstaltung von EU-Kommission, New York Fed und CEPR.

Dass die Inflationserwartungen gestiegen seien, gefalle ihm gut. Ein großer Teil der Erwartungen einer Inflation von unter 1 Prozent sei geschwunden, und die jüngste Umfrage der EZB zeige, dass die Verbraucher im Euroraum auf Sicht von drei Jahren eine Inflation von unter 2 Prozent erwarteten. "Ein Warnzeichen wäre für uns, wenn die Lohnabschlüsse für längere Zeit auf Inflationserwartungen von über 2 Prozent beruhen würden", sagte Lane, fügte aber hinzu: "Das sehen wir nicht."

Lane verwies darauf, dass die EZB im Dezember neue Inflationsprojektionen veröffentlichen werde. "Wenn man sich externe Prognosen ansieht, dann sieht man bereits, dass die nach dem Auslaufen des Energiepreisschocks einen Inflationsrückgang erwarten", sagte er. Wie schnell die Inflation sinkt, wird nach seiner Aussage auch davon abhängen, wie rasch die Dekarbonisierung des Energiesektors abläuft.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte am Mittwoch gesagt, dass eine ernsthafte Bekämpfung des Klimawandels zu einem weiteren messbaren Anstieg des Kohlenstoffpreises führen müsse, was wiederum höhere Brennstoff- und Strompreise nach sich ziehen würde. "Diese Auswirkungen können sich in den Erwartungen verankern, wenn die Menschen beginnen, sie zu antizipieren", sagte Schnabel.

