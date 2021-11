18. November 2021, Vancouver, British Columbia - Telecure Technologies Inc. (CSE: TELE) (FWB: 6MZ) (das "Unternehmen" oder "Telecure") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Josh Rosenberg zum Vorsitzenden des Board of Directors bestellt wurde. Herr Rosenberg war bereits zuvor Mitglied im Board of Directors von Telecure und hier seit der Gründung des Unternehmens maßgeblich an dessen Geschäftsentwicklung beteiligt.

"Ich freue mich darauf, sowohl meine Führungserfahrung, die ich während meiner vielschichtigen Führungstätigkeit sammeln konnte, sowie meine gesamte Board-Erfahrung in das Team einzubringen", sagt Josh Rosenberg. "Im Zuge der weiteren Entwicklung der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und auch auf globaler Ebene wird Telecure einen konsequenten und ganzheitlichen Ansatz in der Gesundheitsversorgung quer über all seine Dienstleister hinweg verfolgen. Ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen ein fabelhaftes Team zusammengestellt hat, das mit seiner Technologie die Versorgungsmodalitäten für Konsumenten grundlegend verändern wird. Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung als Führungskraft zum weiteren Unternehmenswachstum beizutragen."

Herr Rosenberg ist ein erfahrener Führungsexperte mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Aufbau leistungsstarker Teams, der damit sowohl Fortune-100-Unternehmen als auch Startups zu einem gesunden Wachstum verholfen hat. Josh leitete das erfolgreiche Buyout von Accent Food Services und führte das Unternehmen mit Private-Equity-Eigentümern und Führungskräften durch einen reibungslosen Kontrollwechsel, wobei er letztendlich einen wichtigen strategischen Wandel in der Kundenstrategie und der Unternehmenskultur verantwortete, der dazu führte, dass Accent sich von einem Unternehmen mit Firmensitz in einem einzelnen Bundesstaat zu einem der größten, in mehreren Bundesstaaten vertretenen Unternehmen im Selbstbedienungssektor des Einzelhandels entwickelte.

In den sechs Jahren, in denen Josh an der Spitze des Unternehmens stand, stieg der Umsatz um mehr als das Sechsfache, der Betrieb wurde auf 11 US-Bundesstaaten ausgeweitet, und das Unternehmen wuchs auf mehr als 600 Mitarbeiter, 30.000 Kunden und eine Betreuungsleistung von mehr als 1.200.000 Kunden pro Tag. Das Unternehmen erzielte beim Exit das knapp Vierzehnfache seiner Investition.

"Die Entscheidung, Josh zum Chairman zu wählen, fiel unseren Board-Mitgliedern nicht schwer", erklärt Adan Malik, der als Director und CEO von Telecure verantwortlich zeichnet. "Seine Erfahrung mit börsennotierten und privaten Unternehmen, seine Erfahrung als ehemaliger Vorsitzender, wie leidenschaftlich und engagiert er seine Bereitschaft, unser Board zu leiten, demonstrierte, während er mit seinen früheren Erfahrungen sowohl den Börsenmarkt unterstütze als auch den Erfolg unseres Führungsteams mitverantwortete - all das wird die frühe Entwicklungsphase unseres Unternehmens entscheidend prägen."

Daneben hatte Herr Rosenberg auch eine Führungsrolle im Coca-Cola-System inne, wo er nach der Leitung des 700 Millionen Dollar schweren Multi-Channel-Geschäfts des Konzerns eine unkonventionelle Vermarktungsstrategie für den Geschäftsbereich ‚Foodservice' der Coca-Cola Company verantwortete. Im Laufe seiner 18-jährigen Karriere durchlief Josh verschiedene Etagen des Coca-Cola-Systems. Er begann als Merchandiser und war auch in den Bereichen Verkauf, Betrieb, Handelsstrategie und Call-Center-Management tätig.

Josh hat einen Abschluss in Marketing von der Madison University und absolvierte sowohl das KPMG QuantumShift ‚Most Promising Top 40 Entrepreneurs Program' als auch das ‚Power of Listening Leadership Program' an der Ross School of Business (University of Michigan) bzw. der Cornell University. Josh wurde im Rahmen seiner Auszeichnungen von der National Automatic Merchandising Associations ("NAMA") zur "Person des Jahres 2016" und vom Automatic Merchandisers' Magazine zum "2015 Pro to Know" gekürt.

Josh ist im Board of Directors verschiedener börsennotierter und privater Unternehmen vertreten, darunter auch bei NAMA als Chair Elect und bei der United Strategies Group als Executive Director. Zuvor hatte er bei Accent Food Services den Posten des CEO/Chairman inne.

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDrTM und FindingDrTM eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

Für das Board of Directors

Josh Rosenberg

Chairman des Board of Directors

Kontakt

Tel.: 604 398-3432

E-Mail: invest@telecure.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, seine Produkte und die Zukunft des Unternehmens, seine Produktangebote und Marketingpläne beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62744Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62744&tr=1



