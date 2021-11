Mainz (ots) -ab Mittwoch, 24. November 2021, 19.20 UhrErstausstrahlungenEigentlich könnte das Problem längst besser unter Kontrolle sein: Nach Bekanntwerden des Coronavirus wurden in Rekordzeit hochwirksame Impfstoffe entwickelt. Doch in den 3sat-Ländern bleibt der Impfwiderstand stark. Die neue Reihe "Von Pocken und Trychlern: Impfgeschichte(n) aus 3sat-Land" des 3sat-Magazins "Kulturzeit" erkundet die Geschichte des Impfens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zeigt: Die Geschichte des Impfens ist seit jeher auch eine Geschichte des Widerstands. Die drei Beiträge - eine Mischung aus Reportagen und essayistischen Entdeckungsreisen - sind am Dienstag, 23., Donnerstag, 25., und Montag, 29. November 2021, jeweils um 19.20 Uhr in "Kulturzeit" zu sehen. Unter http://Kulturzeit sind sie ab Dienstag, 23. November 2021, 19.20 Uhr voraussichtlich zwölf Monate lang abrufbar.Wie kommt es, dass ausgerechnet diese drei Länder einer der größten medizinischen Errungenschaften der Geschichte, dem Impfen, so skeptisch gegenüberstehen? In Österreich wandelt "Kulturzeit" auf den Spuren des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer. Welche Auswirkung hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Pockenimpfung auf den Freiheitskampf in Tirol, und was verrät das über die Gegenwart?Im Schweizerischen Emmental besucht "Kulturzeit" das Zentrum des Schriftstellers Jeremias Gotthelf. Der Autor schrieb einen der ersten Romane, die sich mit der Unwilligkeit der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, auseinandersetzt. Ein Vorbild für die Freiheitstrychler von heute? Und in Berlin steht ein Besuch im Robert-Koch-Institut an. Dort trifft "Kulturzeit" unter anderen den Medizinhistoriker Volker Hess, der von den Unterschieden beim Impfen in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erzählt - und, wie der Polio-Impfstoff im Kalten Krieg instrumentalisiert wurde.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeitWeitere Informationen über das 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5076948