Zukunftsorientierte Anwendung von Forschungsergebnissen in der Unternehmenspraxis

Ziel: Entwicklung von intelligenten, datengetriebenen Kundenlösungen Dresden / Berlin, 18. Oktober 2021 - Das Fintech aifinyo mit Sitz in Dresden und Berlin kooperiert ab sofort mit dem Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e.V. der Universität Leipzig. Die Forschungserkenntnisse des InfAI aus den Bereichen Big Data / Smart Data, Logistik, Data Analytics sowie Daten- und Prozessmodellierung fließen dabei in die Entwicklung des Smart-Billment-Angebots von aifinyo ein und sorgen unter anderem für eine optimierte Performance, Stabilität und Sicherheit des Ökosystems.



Im Rahmen der Zusammenarbeit berät das InfAI zu neuen Technologien, Software und Programmiersprachen. Gemeinsam wollen die Partner Zukunftstechnologien wie AI und Big Data sowie neue Trends aus der Data Science in die Anwendung bringen. Ziel ist die Entwicklung von intelligenten, datengetriebenen Kundenlösungen, die das Rechnungsmanagement, die Liquiditätsplanung und die Integration von Finanzierungslösungen möglichst weitgehend automatisieren. So sollen etwa mit der Weiterentwicklung des aifinyo-Kundenportals Wachstumsunternehmen, FreiberuflerInnen und GründerInnen dabei unterstützt werden, weiter zu wachsen und ihren Geschäftserfolg zu vergrößern.



Initiator und Bindeglied der Kooperation ist aifinyo-Vorstand Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer, der zugleich auch im Vorstand des Instituts für Angewandte Informatik e.V. engagiert ist.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.aifinyo.de



Über das Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e.V.

Das InfAI wurde 2006 zum Zweck der Förderung von Wissenschaft und industrienaher Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der Informatik und Wirtschaftsinformatik gegründet. Das Institut ist ein anerkanntes An-Institut der Universität Leipzig und hat sich zu einem der größten und drittmittelstärksten Forschungs- und Transferinstitute der Universität entwickelt. Der Fokus des InfAI liegt dabei auf den Bereichen Big Data / Smart Data, Logistik, Data Analytics, Biomedizinische und technische Daten- und Prozessmodellierung, Energiewirtschaft und Dienstleistungsforschung. In diesen Bereichen arbeitet das Institut zusammen mit namhaften Unternehmen, wie beispielsweise Siemens, Daimler, BMW, SAP, T-Systems, Heidelberger Druckmaschinen, Software AG, ERGO Versicherungen und Mercateo. www.infai.org



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine¬tra¬ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.



Pressekontakt

aifinyo AG

John Alexander Rehmann (CMO)

Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden

Tel.: 0351 / 896 933 10

E-Mail: presse@aifinyo.de



InfAI

Nina Ssymank

Goerdelerring 9, 04109 Leipzig

Tel: +49 0341 2290370

E-Mail: pr@infai.org





18.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

