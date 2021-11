Köln (ots) -WDR 5 und das WDR Fernsehen übertragen den Prix Pantheon am 19. und 20. November. Der legendäre deutsche Satire- und Kleinkunstpreis wird seit 1995 verliehen und ist ein echter Karriere-Kick für die Newcomer:innen der deutschen Kleinkunstszene. Die zehn besten jungen Kabarettist:innen und Satiriker:innen des Jahres treten an, um den Satirepreis zu gewinnen. Moderiert wird der Prix Pantheon von Tobias Mann.Im WDR Fernsehen am Freitag, 19. November 2021, 23.30 - 02.00 Uhr Prix Pantheon 2021 - Das Halbfinale,Am Samstag, 20. November 2021, 21.45 - 23.45 Uhr Prix Pantheon 2021 - Das große Finale.WDR 5 sendet das Finale am 20. November von 15.05 - 17.00 UhrDiese Künstler:innen kämpfen um den begehrten Kleinkunstpreis: Negah Amiri, Lisa Christ, Stefan Danziger, Eva Karl Faltermeier, Johannes Floehr, Florian Hacke, Anna Mabo, Mackefisch, Martina Schönherr, und David Weber. Die Kabarett-Talente und Nachwuchs-Comedians repräsentieren die ganze Vielfalt der Kleinkunstszene: von Stand-up-Comedy, über Poetry-Slam, bis hin zu Musikkabarett.Fünf von ihnen schaffen es ins Finale. Unterstützt werden die jungen Künstler im Finale von den Gästen Johann König, Tahnee und René Sydow. Der Preis wurde für viele Künstler:innen zum Karrieresprungbrett: Zu den Preisträger:innen des Prix Pantheons zählen unter anderem Sebastian Puffpaff, Hagen Rether und Carolin Kebekus. Die Redaktion haben Julius Braun, David Rother.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7121kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5076966