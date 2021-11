Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leichter geschlossen. Das am Morgen erreichte neue Allzeithoch konnte nicht verteidigt werden.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leichter geschlossen. Das am Morgen erreichte neue Allzeithoch konnte nicht verteidigt werden. Für Vorsicht sorgten laut Börsianern die weltweit hohen Inflationsraten und die wieder tobende Corona-Pandemie mit Rekordinfektionszahlen in einigen Ländern. Der Franken ist zeitgleich zum Euro auf den höchsten Stand seit 2015 gestiegen.

