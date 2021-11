Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag von hohem Kursniveau aus nachgegeben.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag von hohem Kursniveau aus nachgegeben. Der Leitindex der Eurozone bekam im späten Handel etwas Gegenwind von der Wall Street zu spüren und schloss 0,39 Prozent tiefer bei 4383,70 Punkten. Am Vormittag hatte das Börsenbarometer noch moderate Gewinne verzeichnet und den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Der französische Cac 40 hatte zunächst ein...

