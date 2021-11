Der mehrfach ausgezeichnete kommerzielle Installationsbetrieb nutzt die "Tigo Energy Intelligence (EI)"-Software zur Reduzierung von Vor-Ort-Besuchen und zur Bereitstellung eines unvergleichlichen Service für große und kleine Solaranlagen.

Tigo Energy Inc., der weltweit führende Anbieter im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), gab heute bekannt, dass das australische Unternehmen SCE Energy Solutions mehr als 7 MW an kontrollierter Solarenergie in 800 gewerblichen, privaten und ländlichen Solaranlagen installiert hat. SCE hat die Tigo Energy Intelligence (EI)-Software-Plattform genutzt, um den serviceorientierten Ansatz des Unternehmens zu erweitern und die Vorteile der Tigo-Plattform für seine Kunden in ganz Australien zu maximieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211118006112/de/

SCE Energy Solutions deployed the solar installation of Seven Mile Coffee Roasters in New South Wales, Australia. It leverages Tigo Energy Intelligence (EI) software to monitor solar energy. (Photo: Business Wire)

SCE Energy Solutions nutzt die erweiterten Diagrammseiten für das Flottenmanagement und die Kioskansicht von Tigo Energy, um den Kunden zwei einzigartige Dienstleistungen anzubieten. Mithilfe der von der EI-Softwareplattform bereitgestellten Daten führt SCE wöchentliche Wartungskontrollen für Systemeigentümer durch, um sicherzustellen, dass ihre Systeme mit optimaler Performance arbeiten. Die Kiosk-Ansicht der EI-Plattform ermöglicht es SCE, einen Monitor für private und gewerbliche Systemeigentümer einzurichten, über den sie die Energieproduktion und ihren Einsatz für erneuerbare Energien Kunden, Kollegen und Freunden zeigen können.

"Mit dem Tigo-Überwachungssystem verfügen wir über die beste erhältliche Technologie, um den ROI für unsere Kunden zu verbessern. Das wirkt sich enorm positiv auf die vielen Unternehmen aus, die bisher bis zu 50 der Energie, für die sie bezahlen, verschwendet haben", so Jon De Martin, CEO und Geschäftsführer von SCE Energy Solutions. "Die Kiosk-Funktion des Tigo Energy Intelligence Systems bietet uns eine leistungsfähige Möglichkeit, Solarenergie sichtbar zu machen: Sie zeigt die Live-Statistiken der Energiesysteme unserer Kunden an, die sie dann stolz an ihren Standorten im Öffentlichkeitsbereich präsentieren können."

SCE Energy Solutions setzt seit 2012 Tigo TS4 Flex MLPE-Optimierer mit einer Fernüberwachung auf Modulebene ein. Seitdem hat SCE die Technologie von Tigo eingesetzt, um Systemeigentümer im gesamten Commonwealth of Australia zu betreuen, ihre Flotte aus der Ferne zu überwachen und Kunden dabei zu helfen, ihre Investitionen in Solarenergie sichtbar zu machen. Darüber hinaus liefert SCE wichtiges Feedback an Tigo, um die Plattform kontinuierlich zu verbessern.

"Wir helfen den Installateuren, ihre Einnahmen und strategischen Ziele mit einem ganzheitlichen Ansatz im Energiemanagement zu erreichen. SCE Energy Solutions ist der ideale Tigo-Kunde, weil das Unternehmen technologisch an die Grenzen geht und Innovationen fördert", sagt Archie Roboostoff, Software Vice-President bei Tigo Energy. "Das SCE-Team nutzt jeden Aspekt unserer EI-Softwarelösung, um Kunden zu betreuen, die Zahl der Lkw zu reduzieren, die Energieerzeugung zu optimieren und die Rendite der Solaranlagen für Kunden in ganz Australien zu maximieren. Wir wissen den Einsatz von SCE für seine Systemeigentümer sehr zu schätzen."

Mit mehr als 40.000 weltweit überwachten Standorten verarbeitet Tigo Energy 47.000 Datenpunkte pro Sekunde. Das Ergebnis sind fast ein Petabyte an Überwachungs- und Effizienzdaten. Die Plattform ist im Internet und als mobile Anwendung namens Tigo EI im Apple App Store und bei Google Play verfügbar. Um EI für SCE Energy Solutions im Einsatz zu sehen, sehen Sie sich bitte unter https://ei.tigoenergy.com/p/C-O7B12J5FVS die einmaligen Eindrücke an, die SCE von einer Live-Solaranlage in Australien bietet.

Weitere Informationen über Tigo Energy finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über Tigo Energy

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform TS4 von Tigo maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

Über SCE Energy Solutions

SCE Energy Solutions ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das stolz darauf ist, seinen gewerblichen, ländlichen und privaten Kunden nur die qualitativ hochwertigsten Produkte und neuesten Technologien anzubieten. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Technologien zu suchen, mit denen Kunden die Kontrolle über ihre Energiekosten erhalten können. Dazu gehört die Entwicklung eines Systems für erneuerbare Energien, das einfach und leicht zu bedienen ist, mit planbaren Zahlungen und einer 25-jährigen Garantie. Wir arbeiten mit einem einzigartigen Fünf-Schritte-Plan: Terminvereinbarung, Planung des bestmöglichen Systems, Installation des Systems, Umweltzertifizierung und wöchentliche Leistungsüberprüfung durch SCE. Das Unternehmen ist in allen Regionen Australiens tätig und hat seinen Sitz in Concord NSW, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.sce-energysolutions.com.au.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211118006112/de/

Contacts:

John Lerch

marketing@tigoenergy.com