Carl Zeiss - Die Halbleitertechnik sorgt für ein kräftiges und robustes Wachstum!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: AFX ISIN: DE0005313704



Rückblick: Carl Zeiss ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Das Unternehmen bietet Lösungen im Bereich Medical and Research Solutions, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle Products an und trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Insbesondere die Halbleitertechnik sorgt bei der Zeiss-Gruppe aktuell für ein kräftiges und robustes Wachstum. Nach einem starken Abverkauf im September, konnten die Bullen wieder das Zepter übernehmen. Den EMA-20 und den EMA-50 hat das Zeiss-Papier mittlerweile bereits wieder zurückerobern können.

Meinung: Die immer älter werdende Bevölkerung benötigt auch immer mehr medizinische Hilfe. Carl Zeiss bietet neben Produkten für die Augenheilkunde auch Operationsmikroskope und Visualisierungslösungen an. Ohne die Zeiss-Optik als Schlüsselkomponente etwa bei der Herstellung von iPhones und MacBooks, würde es auch die neueste Chipgeneration in den Apple-Geräten nicht geben. Die Aktie konsolidiert gerade über den wichtigen gleitenden Durchschnitten der Perioden 50 und 20. Bei einem Breakout könnte der Aufbau einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 18.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 180.95 EUR



Setup: Wenn die Aktie aus der Konsolidierung ausbricht, kann man einen Long-Trade eröffnen. Nach dem Einstieg ließe sich die Position unter den letzten Kerzen, unter dem EMA-50, absichern.

Meine Meinung zu Carl Zeiss ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AFX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.