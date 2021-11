DGAP-Ad-hoc: Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag

Xlife Sciences AG prüft Kotierung an der SIX Swiss Exchange



18.11.2021 / 20:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DGAP Ad-hoc-Service 18. November, 20:00 MEZ Medienmitteilung Xlife Sciences (XLS DE) prüft Kotierung an der SIX Swiss Exchange Xlife Sciences, ein Schweizer Unternehmen, das neue Technologien und Behandlungen im Bereich der Biowissenschaften entwickelt und derzeit zum Handel an der Börse München zugelassen ist, gab heute bekannt, dass es die Möglichkeit einer Kotierung an der SIX Swiss Exchange im ersten Quartal 2022 prüft, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. Mit einer solchen potenziellen Kotierung und dem gleichzeitigen Wechsel an einen regulierten Markt soll das Unternehmen institutionellen Anlegern besser zugänglich gemacht, die Liquidität der Aktie erhöht sowie der Bekanntheitsgrad und die Transparenz von Xlife Sciences weiter gesteigert werden. Sollte es zu einer Kotierung an der SIX Swiss Exchange kommen, müsste der Handel der Aktien von Xlife Sciences an der Börse München aus regulatorischen Gründen vor der Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange eingestellt werden. Die Handelbarkeit für bestehende Aktionäre wäre auch nach einem Wechsel an die SIX Swiss Exchange weiterhin gewährleistet. Das Unternehmen wird weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald eine formelle Entscheidung getroffen worden ist. Über Xlife Sciences Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung

erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke

von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern

oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung

oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren

Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und

zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Dennis Lennartz, Head Investor Relations, Xlife Sciences AG, Tel. +41 44 385 84 60, dennis.lennartz@xlifesciences.ch 18.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

