Die derzeit noch an der Münchner Börse kotierte und im Life Science-Geschäft tätige Xlife Sciences prüft den Wechsel an die SIX Swiss Exchange.Es werde die Möglichkeit einer Kotierung an der SIX im ersten Quartal 2022 geprüft, sofern es die Marktbedingungen zuliessen, teilte Xlife Sciences am Donnerstagabend mit. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...