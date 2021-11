Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 novembre/November 2021) The common shares of ASEP Medical Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

ASEP Medical Holdings Inc. has invested in two development stage companies, ABT Innovations Inc. (ABT) and Sepset Biosciences Inc. (Sepset). This consolidation is pursuing the commercialization of proprietary Peptide Technologies by ABT for the treatment of a broad range of infectious diseases, and a novel diagnostic kit developed by Sepset for predicting the early onset of severe sepsis and related organ failure.

Les actions ordinaires de ASEP Medical Holdings Inc. ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

ASEP Medical Holdings Inc. a investi dans deux sociétés en phase de développement, ABT Innovations Inc. (ABT) et Sepset Biosciences Inc. (Sepset). Cette consolidation poursuit la commercialisation de Peptide Technologies exclusives par ABT pour le traitement d'un large éventail de maladies infectieuses, et d'un nouveau kit de diagnostic développé par Sepset pour prédire l'apparition précoce d'une septicémie grave et d'une défaillance d'organe associée.

Issuer/Émetteur: ASEP Medical Holdings Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): ASEP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 56 130 344 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 8 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/sciences biologiques CUSIP: 04368A 10 5 ISIN: CA 04368A 10 5 7 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 22 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ASEP. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com