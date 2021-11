NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag anfängliche leichte Kursverluste abgeschüttelt und sind moderat ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,08 Prozent auf 130,56 Punkte zu. Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,59 Prozent.

Anleger blickten auf frische Konjunkturdaten. Die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und ein regionaler Industrieindikator aus Philadelphia waren zwar jeweils positiv ausgefallen, allerdings wurden die Markterwartungen für die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verfehlt./la/he