Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -PageUp (https://www.pageuppeople.com/) [https://www.pageuppeople.com/] erwirbt PathMotion (https://pathmotion.com/), eine bahnbrechende SaaS-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, hoch relevante, von Mitarbeitern generierte Inhalte zu erstellen, um hochwertige Bewerber anzuziehen und zu binden.Die hochentwickelte, KI-gestützte Diskussionsplattform von PathMotion macht es Unternehmen leicht, Kandidaten mit echten Mitarbeitern in Verbindung zu bringen und authentische Mitarbeiterinhalte zu teilen. Mit einem einzigen Mausklick können Unternehmen von ihren Mitarbeitern erstellte Inhalte erstellen und mit potenziellen Stellensuchenden teilen.Die Übernahme ergänzt die kürzlich erfolgte Übernahme der Clinch Recruitment Marketing Software durch PageUp.Wie Clinch wird PathMotion nahtlos in das PageUp ATS integriert und auch als eigenständige Lösung verkauft, die in andere ATS-Lösungen integriert werden kann.Die Teams von PathMotion in London und Paris werden sich mit dem Clinch-Team in Dublin zusammenschließen, um weiterhin Innovationen zu entwickeln und außergewöhnliche Bewerbererfahrungen zu bieten.PathMotion wird weiterhin den britischen und europäischen Markt bedienen und seine Reichweite auf Märkte in den USA, Australien und Asien ausweiten.Mark Rice, CEO von PageUp, sagte: "Wir freuen uns sehr, PathMotion in der PageUp-Familie willkommen zu heißen. Auf dem heutigen umkämpften Talentmarkt ist es ein Muss, den Bewerbern ein authentisches Erlebnis zu bieten. Die innovative KI-gestützte Plattform von PathMotions wird unseren Kunden dabei helfen, großartige Mitarbeiter zu gewinnen und einzustellen."Die Mitbegründer von PathMotion, David Rivel und Alon Laniado, sagten: "Wir könnten nicht begeisterter sein, unsere Kräfte mit PageUp zu vereinen. Die natürliche Passung und die Synergien in unseren Angeboten werden es uns ermöglichen, die Erfahrung der Bewerber auf die nächste Stufe zu heben. Die Zugehörigkeit zur PageUp-Familie wird uns auf unserem Weg an die Spitze der Art und Weise, wie Unternehmen Talente einbinden und anziehen, unterstützen und gleichzeitig unser internationales Wachstum beschleunigen.Informationen zu PageUpDie leistungsstarke PageUp-Plattform optimiert jeden Schritt des Talentmanagement-Lebenszyklus - damit jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. PageUp Talent Management (https://www.pageuppeople.com/) Software verbessert die HR-Prozesse mit einer Technologie, die von HR-Fachleuten, Personalleitern und Mitarbeitern gerne genutzt wird. Von Rekrutierungs-Marketing (https://www.pageuppeople.com/products/recruitment-marketing/) - einschließlich ausgeklügeltem Content-Management, Marketing-Automatisierung und Tools für die Verwaltung von Bewerberbeziehungen - bis hin zu Rekrutierungs-Management (https://www.pageuppeople.com/products/recruitment/), Onboarding (https://www.pageuppeople.com/products/onboarding/), Lernen (https://www.pageuppeople.com/products/learning/), Leistung (https://www.pageuppeople.com/products/performance/) und Nachfolge (https://www.pageuppeople.com/products/succession/) - alle untermauert durch Analytik (https://www.pageuppeople.com/products/hr-analytics/).Die Kunden lieben PageUp für seine tiefgreifende Funktionalität und die Möglichkeit zur Konfiguration für eine Reihe von Arbeitsabläufen und Branchen, und das alles begleitet von einem hervorragenden Kundenservice. PageUp wird in über 190 Ländern eingesetzt und ist eine wirklich globale Lösung. PageUp hat Büros in Melbourne, Sydney, New York, London und Dublin.Informationen zu PathMotionPathMotion ist eine markengeschützte, KI-gestützte Diskussionsplattform, auf der ausgewählte Mitarbeiter ihre Karriere-Storys in Text- und Videoform teilen, indem sie die Fragen der Bewerber beantworten. Dies generiert den überzeugenden, authentischen Inhalt, der den Unternehmen fehlt, um auf die Anliegen der Bewerber einzugehen. Die KI-gestützte Technologie von PathMotion verbreitet diesen dann in großem Umfang über die wichtigsten Rekrutierungskanäle (einschließlich sozialer Netzwerke, SEO, Chatbots, Plugins für Karriere-Webseiten und Stellenanzeigen, CRM, usw.).PathMotion hilft Unternehmen wie Mars, Micron Technology, McDonald's, Merck Group, NHS, French & British Army und EY in über 15 Branchen weltweit, ihre Arbeitgebermarke zu stärken und ihre qualifizierten Bewerbungen und Konversionsraten um über 200% zu steigern.PageUp Medienkontakt:Marion RobinsonPageUpTel.: +61 4215 00978E-Mail: marionr@pageuppeople.comOriginal-Content von: PageUp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159926/5077051