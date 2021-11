Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 15. November kündigte SmallRig das neueste Zubehör für die Sony Alpha 7 IV an, das die bahnbrechende Leistung der Kamera verbessern und den Benutzern noch größere kreative Möglichkeiten bieten soll.Sony kündigte die spiegellose Kamera Alpha 7 IV an, die neueste Vollformat-Kamera im Alpha-Ökosystem. Mit verbesserten Eigenschaften und Funktionen sowohl für Foto- als auch für Videoanwender dürfte die Alpha 7 IV vor allem Hybrid-Content-Ersteller ansprechen, die eine Kamera suchen, die die Kluft zwischen Fotos und Videos überbrücken kann, ohne bei einem der beiden Bereiche Kompromisse eingehen zu müssen.Die SmallRig-Zubehörsystem für die Sony Alpha 7 IV (https://www.smallrig.com/brands/new-trend-rigs/a7-iv.html?afmc=3na) umfasst eine spezielle L-Halterung, eine Grundplatte und einem vollständigen GehäuseGehäuse für Sony Alpha 7 IV/Alpha 7S III/Alpha 1 (https://www.smallrig.com/brands/new-trend-rigs/a7-iv.html?afmc=3na)(UVP: $69USD)- Präzisionsfertigung gewährleistet vollen Zugang zu allen Bedienelementen der Kamera- Integrierte Arca-Schnellwechselplatte für den schnellen Wechsel zwischen Stativ, Stabilisator oder Gimbal und handgeführten Aufnahmen- Mehrere 1/4"-20-Gewindebohrungen, ARRI 3/8"-16-Aufnahmebohrungen, Kühlschuhe und NATO-Schienen für Kompatibilität mit dem gesamten SmallRig-Zubehörsystem- Entwickelt für maximale Benutzerfreundlichkeit: doppelte Verdrehsicherung, Befestigung an der Unterseite und an der Seite der Kamera; ein Scharnierarm-Design für schnellen Batteriewechsel.Basis-Kit für Sony Alpha 7 IV/Alpha 7S III (https://www.smallrig.com/brands/new-trend-rigs/a7-iv.html?afmc=3na) (UVP: $129USD)- Enthält 1 x Gehäuse, 1 x HDMI-Kabelklemme, 1 x ARRI-Aufnahmegriff.- Der ARRI Locating-Griff an der Oberseite ermöglicht ein einfaches Tragen und bietet die Möglichkeit, filmische Aufnahmen aus einem niedrigen Winkel zu machen.Erweiterungsset für Sony Alpha 7 IV/Alpha 7S III/Alpha 1 (https://www.smallrig.com/brands/new-trend-rigs/a7-iv.html?afmc=3na) (UVP: $189USD)- Enthält 1 x Gehäuse, 2 x seitliche Verriegelungsadapter, 1 x HDMI-Kabelklemme, 1 x ARRI-Aufnahmegriff, 1 x Seitengriff.- Der seitliche Handgriff sorgt für einen bequemen Griff beim Fotografieren und ermöglicht stabile und ruhige Aufnahmen aus der Hand.VerfügbarkeitSmallRig Zubehör-Ökosystem für Sony Alpha 7 IV (https://www.smallrig.com/brands/new-trend-rigs/a7-iv.html?afmc=3na) sind ab dem 15. November zur Vorbestellung verfügbar.Über SmallRigDas 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör ist weit verbreitet in den Bereichen Live-Übertragung, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem User Co-design (UCD)-Modus und dem DreamRig-Programm in der Branche, um gemeinsam mit globalen Entwicklern zu gestalten und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691839/1.jpgPressekontakt:marketing@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5077057