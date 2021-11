Das Angebot an Tomaten ist aktuell breit gefächert. Im Fokus stehen die Importe aus den Niederlanden. Noch zeigen sich die Preise an den deutschen Großmärkten recht stabil, sie könnten mit den festeren Erzeugerpreisen aber steigen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com An den deutschen Großmärkten steht ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...