Die Aktie von Gazprom hat nach ihrer Korrektur zuletzt am Donnerstag wieder zulegen können. Im Tagesverlauf rutschte das Papier allerdings wieder ins Minus. Weiter im Fokus steht derzeit die Gaspipeline Nord Stream 2.Hier hat der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft vor Verzögerungen gewarnt. Der Vorsitzende Oliver Hermes sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Wir bedauern, dass es beim Zertifizierungsprozess für Nord Stream 2 zu Verzögerungen kommt, vertrauen aber auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...