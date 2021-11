In Zeiten von Corona sind Meldungen über Rekorde natürlich eher Mangelware. Doch nun hat die Lufthansa über einen neuen Höchstwert berichte. Dabei geht es um die "größte Nachhaltigkeitsinvestition in der Geschichte" des Unternehmens. Denn der MDAX-Konzern hat sich für fast eine Viertelmilliarde Dollar nachhaltiges Kerosin gekauft. Ermöglicht wird dies durch die stetig steigende Zahl an Kunden - sehr oft auch Firmenkunden - die einen Aufpreis für SAF bezahlen. Die Lufthansa erklärte nun: "Nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...