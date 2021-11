DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Dreizehnte Übernahme im Jahr 2021: Mutares übernimmt Frigoscandia von Posten Norge



19.11.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dreizehnte Übernahme im Jahr 2021: Mutares übernimmt Frigoscandia von Posten Norge - Führendes Logistikunternehmen für temperaturgeführte Lebensmittel in den nordischen Ländern - Stärkung des Segments Goods & Services - Umsatz von nahezu EUR 300 Mio. für 2022 erwartet München, 19. November 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb von Frigoscandia von Posten Norge unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services als neues Plattform-Investment mit zahlreichen Expansionsmöglichkeiten in den nordischen Ländern und auf dem europäischen Festland stärken. Der Abschluss der Transaktion wird spätestens im ersten Quartal 2022 erwartet. Das 1948 gegründete Unternehmen Frigoscandia ist ein führender nordischer Anbieter im Bereich der Logistiklösungen von frischen, gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln. Die Produkte der Kunden werden bei Temperaturen von -25 bis +25 Grad Celsius transportiert und sind in Echtzeit rückverfolgbar. Das Unternehmen verfügt über 25 Lagerhäuser und Terminals in Schweden und Norwegen und ist in den drei Segmenten Inlandstransport, internationaler Transport und Lagerhaltung tätig. Frigoscandia hat sich vor kurzem auf seine bekannten Wurzeln zurückbesonnen, während das Unternehmen unter der Eigentümerschaft von Posten Norge größtenteils unter dem Namen Bring Frigo firmierte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Helsingborg und bietet seine Dienstleistungen im Wesentlichen in ganz Europa an, wobei der Schwerpunkt in den nordischen Ländern liegt. Frigoscandia plant einen Umsatz von nahezu EUR 300 Mio. und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter. Diese Akquisition ist die zweite Plattform-Investition in Schweden im November 2021. Damit baut Mutares seine Präsenz in den nordischen Ländern weiter aus und beginnt, sich auf dem nordischen Turnaround-Markt zu etablieren. Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: "Eine lange und spannende Reise ist zu einem erfolgreichen Ende gekommen, bei der wir uns im intensiven Wettbewerb durchsetzen konnten. Die Größe des Umsatzes, der Markt, die Betriebsabläufe und die Mentalität der Organisation passen perfekt zur DNA von Mutares und ich könnte nicht glücklicher über die Unterschrift zum Kauf des Frigoscandia-Geschäfts sein." Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigung.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64

Dorian Masquelier - dorian.masquelier@clai2.com / +33 07 77 26 24 57

19.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de