Zum Franken fällt der Euro leicht auf 1,0517 von 1,0526 Franken am Vorabend zurück. Am Donnerstag war der Euro kurzzeitig unter die Schwelle von 1,05 gefallen. Der Dollar geht minim höher zu 0,9263 Franken um.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1355 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken fällt der Euro leicht auf 1,0517 von 1,0526 Franken am Vorabend zurück. Am Donnerstag war der Euro kurzzeitig unter die Schwelle von 1,05 gefallen. Der Dollar geht minim höher zu 0,9263 Franken um. Dass an der Marke...

