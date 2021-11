Der Schock sitzt tief. 20 Prozent rauschte die Aktie des Lithiumunternehmens Standard Lithium gestern in die Tiefe, nachdem Shortseller Blue Orca Capital seine Shortposition publik machte und das Unternehmen beschuldigte, die Anleger zu täuschen. Die Pilot-Anlage in Süd-Arkansas soll bei weitem nicht so rund laufen, wie es Standard Lithium darstelle. Laut der bei der Arkansas Oil & Gas Commission (AOGC) eingereichten Aufzeichnungen, seien die tatsächlichen Gewinnungsraten weit niedriger als prognostiziert. ...

