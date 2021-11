Intuit schlug nachbörslich nicht nur die Erwartungen, sondern hob auch die Prognose an. Die Aktie hebt ab. Xpeng präsentiert in China den neuen G9. Ein neuer Konkurrent für das Modell Y. Workday kann die Wall Street nicht überzeugen. Auf die starke Rallye folgten nachbörslich Gewinnmitnahmen.Asien präsentiert sich heute freundlich. Die meisten Benchmarks der Region notieren im Plus und werden dabei von den Kursgewinnen beim Nikkei 225 und KOSPI angeführt. Auch die chinesischen Benchmarks legen zu. Einzig und allein der Hang Seng Index ...

