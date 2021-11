Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern wie fast schon gewohnt ein neues Rekordhoch markiert. Kurz nach Handelsstart stieg er auf 16.290 Punkte. Danach ging es in kleinen Schritten nach unten. Am Ende lag der DAX knapp 0,2 Prozent tiefer bei 16.221 Zählern. Marktidee: Siemens Healthineers Siemens Healthineers hat in dieser Woche neue Mittelfristziele veröffentlicht. Die kamen am Markt sehr gut an. Die Aktie schaltete daraufhin in den Rallyemodus. Gleichzeitig brach der Kurs aus der jüngsten Trading-Range nach oben aus. Aus technischer Sicht könnte jetzt zunächst eine Verschnaufpause anstehen. Solange eine bestimmte Unterstützung nicht unterschritten wird, bleibt die Lage allerdings weiter bullish.