Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, rechnet im kommenden Jahr mit einer Abschwächung der Inflation. Er glaube, dass die Inflation bis Ende nächsten Jahres auf "näher an 2 Prozent" sinken könnte, sagte Evans, eine der führenden geldpolitischen Tauben in der Zentralbank. Die Wirtschaft sei nach wie vor weit davon entfernt, dass sich höhere Inflationswerte festsetzten. Die US-Notenbank habe sich recht gut positioniert und damit begonnen, ihre Ankäufe von Vermögenstiteln zu verlangsamen bzw. zu reduzieren, und diese dürften im Juni nächsten Jahres enden. "Ich denke, dass wir im Laufe des nächsten Jahres in einer besseren Position sein werden, um zu verstehen, wohin der künftige Inflationsdruck gehen wird und wie stark wir den geldpolitischen Kurs anpassen sollten", sagte er. "Der Grund, warum ich glaube, dass die Dynamik für das nächste Jahr gut sein wird, ist, dass ich davon ausgehe, dass die Probleme in der Versorgungskette behoben werden", so Evans weiter. Die Arbeitslosenquote werde wahrscheinlich weiter unter 4 Prozent sinken und könnte sich der Quote von 3,5 Prozent nähern, die vor der Pandemie verzeichnet wurde.

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.720,00 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.565,75 +0,5% Nikkei-225 29.745,87 +0,5% Hang-Seng-Index 24.992,72 -1,3% Kospi 2.971,02 +0,8% Shanghai-Composite 3.558,37 +1,1% S&P/ASX 200 7.396,50 +0,2%

Etwas fester - Nach den Einbußen der Vortage kommtb es zu Gegenbewegungen, eine Ausnahme macht Hongkong, wo es scharf nach unten geht. Im Fokus stehen dort die Immobilienaktie Country Garden Services und die Technologieaktie Alibaba. Country Garden Services benötigt wie diverse andere mit Liquiditätsproblemen kämpfende chinesische Immobilienunternehmen Geld und erhöht das Kapital um umgerechnet rund 1 Milliarde Dollar. Der Kurs knickt darauf um über 11 Prozent ein. Die bereits am Vortag im Vorfeld der Vorlage der Geschäftszahlen sehr schwache Alibaba-Aktie verliert weitere 10,3 Prozent. In Seoul schnellen LG Electronics um 7,8 Prozent nach oben. Auslöser sind Berichte, wonach Apple seine Pläne für die Entwicklung eines selbstfahrenden batteriegetriebenen Fahrzeugs beschleunigen will. Der Markt spekuliert darauf, dass der langjährige Apple-Zulieferer LG Electronics und Tochtergesellschaften dabei mit im Boot sitzen werden. Der Rüstungswert LIG Nex1 gewinnt gut 9 Prozent mit Spekulationen auf einen Raketenauftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Tokio werden Mizuho Financial (-1,9%) verkauft, weil laut Berichten der Präsident der Bank nach einer Reihe von technischen Pannen zurücktreten will. Für Kubota geht es um 5,8 Prozent nach oben, befeuert von Plänen, die Beteiligung am indischen Traktorbauer Escorts zu erhöhen.

Für Applied Materials ging es auf Nasdaq.com um 5,1 Prozent südwärts, für Workday sogar um über 7 Prozent. Applied Materials verfehlte wegen Problemen in der Lieferkette trotz deutlicher Gewinne und Umsätze die Analystenerwartungen und blieb auch mit seinem Ausblick hinter den kursierenden Marktschätzungen zurück. Bei Workday agierte der Markt dagegen offenbar auch nach dem Motto, dass gut nicht gut genug ist, denn hier übertrafen die Geschäftszahlen die Markterwartungen. Daneben erhöhte Workday auch den Ausblick. Das Unternehmen teilte daneben aber auch eine Übernahme im Wert von 510 Millionen Dollar mit. Bei der Softwareaktie Intuit wurden klar über den Erwartungen ausgefallene Gewinn- und Umsatzzahlen mit einem Plus von fast 9 Prozent honoriert. Palo Alto Networks (+2,3%) hatte zwar einen besser als erwarteten Umsatz berichtet, den Verlust aber zugleich ausgeweitet. Allerdings fiel das Ergebnis damit auch exakt im Rahmen der Markterwartung aus. Nike zeigten sich nach der Mitteilung einer höheren Quartalsdividende mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.870,95 -0,2% -60,10 +17,2% S&P-500 4.704,54 +0,3% 15,87 +25,3% Nasdaq-Comp. 15.993,71 +0,5% 72,14 +24,1% Nasdaq-100 16.482,97 +1,1% 174,90 +27,9% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 865 Mio 800 Mio Gewinner 1.169 1.118 Verlierer 2.194 2.227 unverändert 134 161

Uneinheitlich - Im Blickpunkt standen starke Zahlen aus dem Einzelhandelssektor und das Dauerthema Inflation. "Die Geschichte des Tages dreht sich um die Frage, was die Ölpreise machen. Denn alle Augen sind aktuell auf die Inflation gerichtet, daher wird jeder noch so kleine Schritt zur Eindämmung der Inflation begrüßt", sagte Ökonom Florian Ielpo von Lombard Odier Investment Managers. Die Erdölpreise waren am Vortag deutlich gesunken und stiegen nun wieder. Die jüngste Rally der Energiepreise gilt als ein Treiber der globalen Inflation. Überzeugend fielen die Geschäftsausweise der Kaufhausbetreiber Macy's und Kohl's aus, die zudem die Ausblicke erhöhten. Kohl's schossen um 10,6 Prozent in die Höhe, Macy's sogar um gut 21 Prozent. Macy's lässt zudem prüfen, wie die Werthaltigkeit des Unternehmens gesteigert werden kann durch eine Ausgliederung der Onlinesparte. Cisco Systems sackten um 5,5 Prozent ab, nachdem der Netzausrüster mit seinem Ausblick enttäuscht hatte. Nvidia stiegen nach starken Zahlen um 8,2 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,50 0,0 0,50 37,9 5 Jahre 1,22 -1,1 1,23 85,7 7 Jahre 1,46 -1,4 1,48 81,4 10 Jahre 1,58 -1,1 1,59 66,2 30 Jahre 1,97 -1,2 1,98 31,8

Die Entwicklung am Anleihemarkt beruhigte sich spürbar. Die Renditen kamen noch etwas weiter zurück. Teilnehmer begründeten dies mit den schwächer als gedacht ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt ist für die US-Notenbank mit das wichtigste Kriterium zur Steuerung ihrer Geldpolitik. Die Zehnjahresrendite sank um gut 1 Basispunkt.

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 % YTD EUR/USD 1,1357 -0,1% 1,1372 1,1323 -7,0% EUR/JPY 129,81 -0,1% 129,93 129,25 +3,0% EUR/GBP 0,8413 -0,1% 0,8423 0,8386 -5,8% GBP/USD 1,3499 -0,0% 1,3499 1,3503 -1,3% USD/JPY 114,31 +0,0% 114,26 114,14 +10,7% USD/KRW 1.185,41 +0,2% 1.182,99 1.180,27 +9,2% USD/CNY 6,3827 -0,1% 6,3861 6,3766 -2,2% USD/CNH 6,3829 +0,0% 6,3802 6,3768 -1,8% USD/HKD 7,7907 +0,0% 7,7887 7,7886 +0,5% AUD/USD 0,7288 +0,2% 0,7275 0,7291 -5,4% NZD/USD 0,7043 +0,0% 0,7043 0,7043 -2,0% Bitcoin BTC/USD 56.235,51 -0,5% 56.545,76 59.623,51 +93,6%

Die Gewinnmitnahmen beim Dollar setzten sich fort, der Dollarindex büßte weitere 0,3 Prozent ein. In der Folge erholte sich der Euro etwas von der jüngsten Talfahrt. Die Tendenz für den Euro dürfte aber negativ bleiben, hieß esim Handel mit Blick auf die geldpolitiche Ausrichtung in den USA und in der Eurozone.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,77 79,01 +1,0% 0,76 +67,3% Brent/ICE 82,04 81,24 +1,0% 0,80 n.def.

Am Erdölmarkt ging es mit dem starken Philly-Fed-Index um bis zu 1 Prozent nach oben. Am Vortag waren die Preise aber auch sehr deutlich gefallen.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,86 1.858,89 +0,1% +1,97 -2,0% Silber (Spot) 24,85 24,83 +0,1% +0,03 -5,8% Platin (Spot) 1.061,07 1.051,19 +0,9% +9,88 -0,9% Kupfer-Future 4,39 4,30 +1,9% +0,08 +24,4%

Beim Gold (-0,4%) wurden Gewinne eingestrichen.

BRASILIEN

Die Zerstörung des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes hat weiter dramatisch zugenommen. Wie die brasilianische Weltraumbehörde mitteilte, wurde binnen eines Jahres so viel Regenwald vernichtet wie zuletzt vor 15 Jahren.

JAPAN

Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Oktober zum Vorjahr wie von Ökonomen auch erwartet 0,1 Prozent höher ausgefallen.

USA/CHINA

Aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China erwägt US-Präsident Joe Biden einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Gemeint ist damit, dass Washington zu den Spielen im kommenden Februar keine Regierungsvertreter entsendet, US-Athleten aber weiterhin teilnehmen dürfen.

ACTIVISION BLIZZARD

Nach den Vorwürfen gegen Activision Blizzard und dessen CEO Bobby Kotick wächst der Druck auf das Unternehmen weiter. Nun stellt Microsoft die Geschäftsbeziehung auf den Prüfstand. Zuvor hatte bereits der Chef der Playstation-Sparte von Sony deutliche Worte gefunden. In einem am Dienstag erschienenen Artikel im Wall Street Journal hieß es, dass Activision-CEO Kotick das Board des Unternehmens über einige Berichte über sexuelles Fehlverhalten männlicher Mitarbeiter gegenüber Mitarbeiterinnen, darunter auch Vergewaltigungsvorwürfe, nicht informiert haben soll.

APPLE

will Pläne für sein Elektroauto einem Medienbericht zufolge beschleunigen. Laut Bloomberg strebt Apple die Markteinführung eines selbstfahrenden Elektroautos bereits für das Jahr 2025 an. Von Apple gibt es dazu keinen Kommentar.

NIKE

erhöht wieder seine Dividendeund zwar um 11 Prozent auf 30,5 Cent je Aktie.Es ist das 20. Jahr in Folge, in dem sich die Aktionäre über eine höhere Ausschüttung freuen können.

