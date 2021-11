Beschlossen wurde eine Aufstockung der Dividende um 11 % auf 30,5 Cents je Aktie. Die Dividende ist zahlbar am 28. Dezember an Aktionäre, die bei Börsenschluss am 6. Dezember als Aktionär eingetragen waren. Dies ist das 20. Jahr in Folge, in dem sich die Aktionäre über eine höhere Ausschüttung freuen können.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



