Sie tritt ihr Amt zum 1. Dezember dieses Jahres an und rückt auch in das Executive Committee auf, wie Medmix am Freitag mitteilte.Satpathy folgt auf Friedrich von Gadow, der zu Sulzer zurückkehrt. Sulzer hat ihn zum Chef der Human Resources für die Schweiz ernannt.Die letzten drei Jahre arbeitet Satpathy bei Sulzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...