Auf der Formnext 2021 erhielten die Gewinner der Purmundus Challenge ihr Preise. Der erste Preis wurde für eine 3D-gedruckte Sohle für einen Spitzenschuh fürs klassische Ballett verliehen. Im Rahmen der Formnext wurden die Finalisten der diesjährigen Purmundus Challenge, die 2021 unter dem Motto "Innovation in Progress" stattfand, präsentiert. Mit der innovativen Entwicklung "New Pointe Shoe Sole" hat Sophia Lindner von Act'ble den ersten Preis gewonnen. Der zweite Preis ging an Ramon Mañas, Odisei ...

