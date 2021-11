Das kanadische Startup Field Trip bietet Ketamin-Behandlungen in Candyshop-Atmosphäre an, im September eröffnete die erste Niederlassung in Europa. Angeleitete Trips mit anderen Psychedelika wie MDMA oder Psilocybin könnten folgen. "Willst du mit mir Drogen nehmen?", geht eine Line des Alligatoah-Songs "Willst du". Genau diese Frage stellt auch das kanadische Startup Field Trip der Bevölkerung in Kanada, Amerika und den Niederlanden. Seit 2019 bietet das inzwischen börsennotierte Unternehmen Field Trip angeleitetete Ketamin-Trips in modernen, pastellfarbenen Studios an, die man wohl am besten als "instagrammable" ...

