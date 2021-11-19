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WKN: 750000 ISIN: DE0007500001 Ticker-Symbol: TKA 
Xetra
19.11.21
09:53 Uhr
10,930 Euro
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Branche
Eisen/Stahl
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THYSSENKRUPP AG Chart 1 Jahr
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10,86510,87010:08
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AHOLD DELHAIZE
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