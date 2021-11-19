BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16 (13) EUR - HOCH AUF OVERWEIGHTBERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 28 (25) EUR - 'HOLD'CITIGROUP STARTET TRUECALLER MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 117 SEK CREDIT SUISSE SENKT JOHNSON MATTHEY AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) ZIEL 2500(3600)PCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 787 (927) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN STARTET TRUECALLER MIT 'BUY' - ZIEL 138 SEKJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 405 (395) CHF - 'HOLD' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 17190 (17090) PENCE - 'OVERWEIGHT' JPMORGAN STARTET TRUECALLER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 135 SEKMORGAN STANLEY SENKT ING AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 15 (14,40) EURRBC SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,60 (6,70) EUR - 'OUTPERFORM' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NFON AUF 23 (25) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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