Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Aufschlägen in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,40 Prozent. Die Vorgaben aus den USA und von Asiens Handelsplätzen liefern keine klaren Richtungsimpulse. Steigende Covid-Infektionszahlen lassen die Märkte derzeit recht unbeeindruckt, allerdings dürfte ...

