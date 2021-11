NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Die endgültige Einigung auf einen Verkauf des Teegeschäfts an den Finanzinvestor CVC Capital für 4,5 Milliarden Euro entspreche weitgehend der in zahlreichen Presseberichten genannten Größenordnung, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

UNILEVER PLC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de