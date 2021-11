Pune, Indien (ots/PRNewswire) -STL (https://www.stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, gab heute zwei interessante Neuzugänge im Führungsteam der Geschäftsbereiche Services und Software bekannt. Das Services-Geschäft von STL wird auf ein globales Wachstum und eine Expansion in den Bereich der 5G-RAN-Bereitstellung vorbereitet, während das Software-Geschäft global skaliert werden soll, wobei Innovation im Mittelpunkt steht. Im Einklang mit diesen ehrgeizigen globalen Plänen hat STL Praveen Cherian als CEO für das Network Services Business (https://www.stl.tech/system-integration-services/) und Raman Venkatraman als CEO für das Software Business (https://www.stl.tech/network-software-products/) an Bord geholt.Bevor er zu STL kam, war Praveen Cherian Executive Vice President und Head of Infrastructure Services für Indien und Südostasien bei IBM, wo er das Projekt- und Managed Services-Geschäft vorantrieb. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied in namhaften IT-Dienstleistungs- und Softwareunternehmen. Raman Venkatraman kommt von TCS, wo er als Senior Vice President und Global Head für HiTech und Professional Services sowie als Global Head für Partnerschaften und Allianzen tätig war. Im Laufe seiner glanzvollen Karriere, die sich über fast drei Jahrzehnte erstreckt, hatte er mehrere Führungspositionen in verschiedenen Regionen inne.Herr Cherian und Herr Venkatraman werden die Verantwortung von KS Rao übernehmen, der eine entscheidende Rolle bei der Skalierung dieser Geschäftsbereiche und bei der Vorbereitung des strategischen Fahrplans für ihr künftiges Wachstum gespielt hat. KS wird die Rolle des Chief Corporate Officer bei STL übernehmen und wichtige Partner- und Ökosystem-Allianzen leiten, globale politische Interessenvertretung vorantreiben und rechtliche Rahmenbedingungen auf Konzernebene schaffen.Mit diesen Veränderungen hat STL ein globales Führungsteam aufgebaut, das für ein nichtlineares Wachstum in allen Geschäftsbereichen sorgen wird und die Position des Unternehmens auf dem Markt verbessern wird.Ankit Agarwal, Managing Director von STL, kommentierte die neue Führungsstruktur wie folgt: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Praveen und Raman zwei erfahrene und renommierte Technologieführer für die Bereiche Services und Software gewinnen konnten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch KS zu seiner neuen Aufgabe gratulieren und ihm alles Gute wünschen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die nächste Phase unserer Technologieführerschaft einleiten und das Leben von Milliarden von Menschen durch digitale Netze verändern werden."Praveen Cherian, CEO for Services Business, STL, sagte zu seiner Ernennung: "Digitale Netzwerke prägen das Leben von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, und STL spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem es eine digitale Infrastruktur von Weltklasse aufbaut. Ich freue mich darauf, diesen Wachstumskurs zu beschleunigen und das Network Services Geschäft auf ein neues Niveau zu heben."Raman Venkatraman, CEO für Software Business, STL, erklärte: "STL verfügt angesichts der engagierten Mitarbeiter, der bahnbrechenden Technologie und der umfangreichen Marktmöglichkeiten über großes Wachstumspotenzial. Ich freue mich, dem Unternehmen beizutreten und mit einem erfahrenen Portfolio von Softwareprodukten und Technologiedienstleistungen, die die Investitionen der größeren Gruppe mit kollaborativen Technologie-Ökosystemen und branchenspezifischen Fähigkeiten nutzen, ein intensives Kundenengagement zu fördern und gleichzeitig die Kernkompetenzen des Softwaregeschäfts zu erweitern."KS Rao, Chief Corporate Officer von STL, sagte zur Erweiterung der Führungsspitze: "Mit mehreren kürzlich erfolgten Akquisitionen und einem sehr erfahrenen Führungsteam ist STL für einen noch größeren Erfolg gerüstet. Ich heiße Praveen und Raman herzlich willkommen und freue mich darauf, dass STL große Fortschritte bei der Gestaltung einer digitalen Zukunft von Weltrang machen wird."Über STLSTL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, der Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbietern, Bürgernetzwerken und großen Unternehmen dabei hilft, ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Über STLSTL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, der Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbietern, Bürgernetzwerken und großen Unternehmen dabei hilft, ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.