Die Münchener Sono Motors ist seit Mittwoch über die Muttergesellschaft SONO GROUP in New York gelistet. Der Einstand kann sich sehen lassen. Gegenüber Emissionspreis hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Bewertung aktuell: 2,2 Mrd. $ bei 0 Umsatz. Das erste Modell mit dem Namen "Sion" soll 2023 ausgeliefert werden. Es kann nicht nur an der Steckdose geladen werden, sondern - das ist der Clou - auch über Solarzellen, die in der Karosserie verbaut sind.



